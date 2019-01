कंगना रनौत की बहन ने 'मणिकर्णिका' पर कृष को दी नसीहत, बोलीं- लातों के भूत बातों से नहीं मानते

खास बातें डायरेक्टर कृष के साथ विवाद जारी रंगोली चंदेल ने दिया करारा जवाब कंगना रनौत की बहन हैं रंगोली

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen Of Jhansi)' के डायरेक्शन क्रेडिट को लेकर इन दिनों फिल्म के दोनों डायरेक्टरों कृष और कंगना रनौत के बीच जमकर जंग चल रही है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरह से मोर्चा उनकी बहन रंगोली चंदेल ने संभाल रखा है और वे सोशल मीडिया पर कृष पर लगातार हमले कर रही हैं. कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल को उस समय गुस्सा आया जब कृष ने 'मणिकर्णिका (Manikarnika)' को खुद का बेबी बताया. रंगोली चंदेल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उन्होंने कंगना रनौत की 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen Of Jhansi)' के राइटर विजयेंद्र प्रसाद के साथ मैसेज पर हुई बातचीत को भी शेयर किया है.

Manikarnika Box Office Collection Day 5: कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' की धमाकेदार कमाई, कमाए इतने करोड़

Krish it's true that you had completed Manikarnika like you completed NTR which is a big disaster, but what you gave was so bad that's why you were asked to leave, we were all being polite but seems Laton ke bhoot baton se nahin mante⁦@DirKrish⁩ pic.twitter.com/wVZrbMH6gX — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 30, 2019

This is for all my friends to see here's Kangana's messages to Vijendra Prasad on October 4th, not only she fought for his credit even begged him to be a part of the team.... ⁦@DirKrish⁩ pic.twitter.com/kop1LXId3q — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 30, 2019

He did everything to ruin the film, took film's DOP away, didn't let any of AD's from previous team to work with her, he didn't support anyone in the team and now he is saying Manikarnika is his baby.... @DirKrish — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 30, 2019

What a opportunist.... this industry makes me laugh.... greatness of Kangana is she went against everyone and fought for his credit.... Krish look at you and look at Kangana... that is why she is where you can never be...@DirKrish — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 30, 2019

....he never took anybody's calls, coz Kangana gave him co director credit she wantd him to see the final cut, he never came to see the cut... bt now in a very calculative move he appears when the film declared a hit &highly critically acclaimed wat an opportunist @DirKrish — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 30, 2019

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर कृष को लिखा है, 'कृष यह सही है कि आपने मणिकर्णिका (Manikarnika) को उसी तरह पूरा किया जैसे आपने एनटीआर को किया है, और वह बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई है. लेकिन आपने जो भी किया था वह इतना बुरा था कि आपको फिल्म छोड़ने के लिए कहा गया. हम सब बहुत विनम्र बने हुए थे लेकिन लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते.' यही नहीं, रंगोली चंदेल ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मैसेज का स्क्रीन शॉट भी लिया है जिसमें वे विजयेंद्र प्रसाद को बता रही हैं कि उन्हें किस तरह कृष को डायरेक्टर क्रेडिट देने के लिए निर्माताओं से संघर्ष किया है.

She is really hurt with constant conspiracies and attacks.... because of these people she is not even able to enjoy her well deserved holiday .... so sad pic.twitter.com/0y63Zn7crA — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 30, 2019

अमिताभ बच्चन की फोटो को देखकर रेखा ने दिया ऐसा रिएक्शन, बार-बार देखा जा रहा Video

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली ने लिखा है, 'उसने फिल्म को नुकसान पहुंचाने के लिए हर काम किया, फिल्म के डीओपी को ले गए, पिछली टीम के किसी भी असिस्टेंट डायरेक्टर को कंगना के साथ काम नहीं करने दिया, उसने टीम में किसी को सपोर्ट नहीं किया और अब वह कह रहा है कि मणिकर्णिका (Manikarnika) उसकी बेबी है...' रंगोली ने एक और ट्वीट किया है, 'क्या मौकापरस्ती है...इस इंडस्ट्री पर मुझे हंसी आती है...कंगना की महानता देखिए वह सबके खिलाफ गईं और उसके क्रेडिट के लिए लड़ीं...कृष अपनी ओर देखो और कंगना को देखो...इसलिए आज जहां वह है, वहीं तुम कभी पहुंच भी नहीं सकते...उसने कभी किसी की कॉल नहीं ली. कंगना ने उन्हें को-डायरेक्टर का क्रेडिट दिया इसलिए वे चाहती थीं कि वो फाइनल कट देख ले, लेकिन वे कभी नहीं आए...लेकिन अब फिल्म हिट हो गई है तो वे इस तरह मौका परस्त बनकर आए हैं.'

सारा अली खान के ये हैं Ex-Boyfriend, इंटरव्यू में किया खुलासा

खेसारी लाल यादव की 'कुली नंबर 786' ने बरपाया कहर, YouTube पर 19 लाख के पार- देखें Video

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की 'मणिकर्णिका (Manikarnika)' उस समय विवादों में आ गई थी जब इसके डायरेक्टर कृष ने फिल्म को बीच मंझदार में ही छोड़ दिया था, और फिर कंगना रनौत ने डायरेक्शन का जिम्मा संभाला था. 'मणिकर्णिका' को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...