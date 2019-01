Manikarnika Movie Review: रानी लक्ष्मीबाई का रोल करने के लिए ही पैदा हुई हैं कंगना रनौत, यूं आया रिएक्शन

खास बातें 'मणिकर्णिका' 25 जनवरी को होगी रिलीज रानी लक्ष्मी बाई का निभा रहीं रोल स्पेशल स्क्रीनिंग में यूं आए रिएक्शन

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मर्णिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी' (Manikarnika: The Queen of Jhansi) शुक्रवार 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. उससे पहले मुंबई में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई. स्क्रीनिंग के दौरान बॉलीवुड के कई सितारों ने फिल्म देखी. यहां पर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार (Manoj Kumar) भी पहुंचे. उन्होंने इसे देखने के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की खूब प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि वह रानी लक्ष्मीबाई (Rani Laxmi Bai) का किरदार निभाने के लिए ही पैदा हुई हैं. मनोज कुमार ने बुधवार को मुंबई में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के मौके पर मीडिया के साथ बातचीत में यह टिप्पणी की.

दिग्गज एक्टर मनोज कुमार (Manoj Kumar) ने कहा, "मुझे लगता है कि कंगना पर्दे पर उनका किरदार निभाने के लिए ही पैदा हुई हैं. फिल्म में हर किसी ने शानदार काम किया है लेकिन कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को परदे पर अमर कर दिया." फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है.

देखें ट्रेलर-

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' (Manikarnika: The Queen of Jhansi) का ट्रेलर दिसंबर में ही रिलीज कर दिया गया था. कंगना के अलावा फिल्म में अंकिता लोखंडे, अतुल कुलकर्णी, डैनी डेन्जोंगपा की शानदार किरदार में दिखाई देंगे. शानदार-जानदार और जबरदस्त...ये तीनों शब्द 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi) का ट्रेलर देखकर बेशक आपके मुंह से निकलेंगे.

बता दें, डैनी डेन्जोंगपा फिल्म में गुलाम गौज़ खान के किरदार में दिखाई देंगे, वह रानी की एक अनुभवी, साहसी और समझदार सेनापति हैं. जबकि अंकिता लोखंडे झलकारी बाई का रोल करेंगे. वह एक निडर योद्धा होती हैं. 'मणिकर्णिका' में कंगना ने एक ऐसा किरदार निभाया है, जो प्रेरित करता है और महिला सशक्तीकरण का प्रतीक है. कंगना का लुक, एक्शन सब कुछ जबरदस्त हैं. फिल्म 'मणिकर्णिका' झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाई पर आधारित है. बता दें, राधा कृष्णा जगारलामुद के निर्देशन में बनी यह फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी.

