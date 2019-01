Manikarnika Box Office Collection Day 1: 'मणिकर्णिका' में निडर योद्धा हैं कंगना रनौत, पहले दिन कमा सकती है इतने रुपए

Manikarnika Box Office Collection Day 1: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) आज देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म रिलीज होने से पहले ही दर्शकों में कंगना रनौत की फिल्म काफी लाइमलाइट में आ चुकी थी. इस फिल्म को सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने देखा, जिसके बाद मुंबई में सेलेब्स प्रीमियर भी हुआ. कई बॉलीवुड सेलेब्स और डायरेक्टर्स ने फिल्म के बारे में अपनी-अपनी राय रखी. फिलहाल 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' (Manikarnika: The Queen of Jhansi) को पहले दिन बॉक्स ऑफिस से शानदार कलेक्शन की उम्मीद है. हालांकि कंगना रनौत फिल्म के साथ 'ठाकरे' (Thackeray) भी रिलीज हुई है, लेकिन लोगों में 'मणिकर्णिका' को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है.

#OneWordReview…#Manikarnika: POWERFUL.

Rating:

Inspiring movie that has scale and soul... Kangana, take a bow. You're terrific... First half could be tighter. Second half awe inspiring... Climax brilliant... Power, pride, patriotism - this has it all. #ManikarnikaReviewpic.twitter.com/MLRnjBewws