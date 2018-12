Manikarnika Trailer: कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका' का ट्रेलर रिलीज, ‘झांसी की रानी’ ने चटाई ईस्ट इंडिया कंपनी को धूल

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' (Manikarnika: The Queen of Jhansi) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. कंगना के अलावा फिल्म में अंकिता लोखंडे, अतुल कुलकर्णी, डैनी डेन्जोंगपा की शानदार किरदार में दिखाई दिए. मंगलवार 18 दिसंबर को रिलीज हुए इस टीजर को कुछ ही घंटे में लाखों बार देखा जा चुका है. शानदार-जानदार और जबरदस्त...ये तीनों शब्द 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi) का ट्रेलर देखकर बेशक आपके मुंह से निकलेंगे. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) टीजर में झांसी की रानी बनी कंगना रनौत का एक्शन, तेवर और एक्टिंग आपका दिल जीत लेगा.

IMAX release for #Manikarnika -The Queen Of Jhansi... Zee Studios will release the film at #IMAX screens worldwide... Earlier, #Dhoom3, #BangBang, #Baahubali2, #Padmaavat, #Gold and #TOH were released in #IMAX format... #ManikarnikaTrailer out today. pic.twitter.com/aYXJVKJ8zn