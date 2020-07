मनीषा कोइराला ने मां के साथ मिलकर लगाए थे पेड़, अब फलों से यूं लदे हुए आए नजर- देखें Photos

मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) ने अपने ट्विटर हैंडल से आम और अमरूद के पेड़ों की फोटो शेयर की. जहां एक फोटो में आम गुच्छों में लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं बाकी फोटो में पेड़ों पर अमरूद लदे हुए दिख रहे हैं. इन फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "फलों वाले पेड़, जिसे मैंने और मां ने लगाए थे." इसके अलावा एक्ट्रेस ने एवोकाडो के पेड़ की भी तस्वीर साझा की, जिसपर फल लटके हुए नजर आ रहे थे. एक्ट्रेस की इन फोटो को लेकर फैंस भी खूब कमेंट कर रहे हैं.

And our Avacado tree !! Saw many in #ktmpic.twitter.com/ykwifJ1SCp