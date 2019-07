करण जौहर की पार्टी को लेकर विधायक का आरोप उन्हीं को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर मिला ऐसा जवाब

बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Johar) ने कुछ दिन पहले एक पार्टी आयोजित की थी, जिसमें बॉलीवुड कलाकारों समेत कई लोग शामिल हुए थे. इस पार्टी का एक वीडियो करण जौहर (Karan Johar) ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था, जिसमें बॉलीवुड सितारे खूब मस्ती करते नजर आ रहे थे. लेकिन, हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने इस वीडियो को अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर करते हुए बॉलीवुड कलाकारों पर तंज कसा, लेकिन उनका यह तंज खुद उन्हीं पर ही भारी पड़ गया.

#UDTABollywood - Fiction Vs Reality Watch how the high and mighty of Bollywood proudly flaunt their drugged state!! I raise my voice against #DrugAbuse by these stars. RT if you too feel disgusted @shahidkapoor @deepikapadukone @arjunk26 @Varun_dvn @karanjohar @vickykaushal09 pic.twitter.com/aBiRxwgQx9

दरअसल, मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने करण जौहर (Karan Johar) की पार्टी के वीडियो को अपन ट्विटर एकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, "देखिए, कैसे बॉलीवुड कलाकार गर्व से अपनी नशे में डूबी हुई स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं." इस ट्वीट में उन्होंने शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, वरुण धवन और करण जौहर जैसे कई बॉलीवुड कलाकारों को भी टैग किया. मनजिंदर सिंह सिरसा के इस ट्वीट का जवाब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने बखूबी दिया.

My wife was also present that evening (and is in the video). Nobody was in a “drugged state” so stop spreading lies & defaming people you don't know!



I hope you will show the courage to tender an unconditional apology https://t.co/Qv6FY3wNRk