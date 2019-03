मनोहर पर्रिकर के निधन पर अमिताभ बच्चन हुए भावुक, फोटो शेयर कर यूं किया याद...

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का रविवार की शाम निधन हो गया. मनोहर पर्रिकर लंबे समय से अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे और बीते एक सालों में उन्होंने इस बीमारी का इलाज देश-विदेशों में कराया, लेकिन आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गए. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) ने 63 साल की उम्र में अपने निजी आवास पर अंतिम सांस ली. मनोहर पर्रिकर के निधन (Manohar Parrikar Dies)की खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दी. यह खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित देश के सभी नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया. मनोहर पर्रिकर के निधन पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी शोक जताया.

T 3122 - Manohar Parrikar CM of Goa, passes away .. a gentle , soft spoken simple minded person .. respected .. fought his illness with dignity and great spirit .. had on a few occasions spent some time with him .. a soft smile always adorned his face .. sad with the news .. pic.twitter.com/vFTCeMMDxf