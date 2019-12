Mardaani 2 Box Office Collection Day 6: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' ने छठे दिन भी मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़

Mardaani 2 Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 2 (Mardaani 2)' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. सीरियल किलर पर आधारित फिल्म 'मर्दानी 2' की कहानी ने लोगों के दिलों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के जरिए एक्ट्रेस ने भी लोगों का खूब दिल जीता है. इसके साथ ही 'मर्दानी 2' बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार खूब धूम मचा रही है. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 ने बीते बुधवार को 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इस हिसाब से फिल्म पांच दिनों में 25.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं.

साउथ के सुपरस्टार का गृह मंत्री अमित शाह को जवाब, बोले- आप एक बार के लिए ईमानदार क्यों नहीं हो सकते

#Mardaani2 maintains a strong grip on Day 5... Tue biz is at par with Mon biz... Crosses *Week 1* biz of #Mardaani [₹ 22.97 cr] in *5 days*... Fri 3.80 cr, Sat 6.55 cr, Sun 7.80 cr, Mon 2.85 cr, Tue 2.65 cr. Total: ₹ 23.65 cr. #India biz.