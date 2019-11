Marjaavaan Box Office Collection Day 6: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ने छठे दिन भी की धाकड़ कमाई, जानिए कुल कलेक्शन

Marjaavaan Box Office Collection Day 6: सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) की फिल्म 'मरजावां' (Marjaavaan) बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का नया अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. फिल्म को रिलज हुए 6 दिन हो गए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Marjaavaan Box Office Collection) पर 6 दिनों में 35 करोड़ की कमाई कर ली है. 'मरजावां' ने बुधवार को करीब 3 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

BHU में मुस्लिम प्रोफेसर के विरोध पर बॉलीवुड एक्टर ने दिया यह रिएक्शन, वायरल हुआ Tweet

#Marjaavaan continues to trend well in mass markets... Eyes ₹ 38 cr [+/-] total in Week 1... Fri 7.03 cr, Sat 7.21 cr, Sun 10.18 cr, Mon 4.15 cr, Tue 3.61 cr. Total: ₹ 32.18 cr. #India biz.