Master Box Office Collection: 'मास्टर' का सिनेमाघरों में तूफान, देश के साथ-साथ विदेश में भी की ताबड़तोड़ कमाई

'विजय द मास्टर' (Vijay The Master) न केवल ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि यूएई में भी धमाल मचा रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक दक्षिण भारतीय फिल्म अगस्त में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'टेनेट' को भी पीछे छोड़ सकती है. वहीं, भारत में विजय द मास्टर फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिला. लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानों कोई महामारी न हो. फिल्म के लिए बैंगलोर और हैदराबाद में भी लोगों बड़ी मात्रा में एडवांस टिकट बुक की हुई थी. खास बात तो यह है कि तमिल वर्जन के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे हिंदी प्रदेश में भी काफी क्रेज देखने को मिला.

It's a #Tsunami at the #BO... #MasterFilm has a FANTABULOUS START... Only goes to prove *yet again*: Give the audience what THEY want to watch and they will never disappoint you... Charm of watching a wellmade entertainer on big screen will never diminish. #Master#MasterPongalpic.twitter.com/2dwgyROAmn