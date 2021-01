Master Box Office Collection Day 2: 'मास्टर' ने दी प्रभास और रजनीकांत की फिल्म को टक्कर, 2 दिन में की तूफानी कमाई

#Masterfilm AP/TS Box Office: Day 1 Share - ₹ 5.75 Crs Day 2 Share - ₹ 1.60 Crs Total - ₹ 7.35 Crs Movie has recovered investment in several areas in 2 days..

थलपति विजय (Thalapathy Vijay) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) की फिल्म 'विजय द मास्टर' (Vijay The Master) ने केवल तमिलनाडू में ही 20 से 21 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी, जो कि सरकार के बाद अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. तमिल नाडू के अलावा निजाम आंध्रा में फिल्म ने करीब 9 करोड़ रुपये की कमाई की है तो वहीं हिंदी प्रदेशों में मास्टर ने 60 से 70 लाख रुपये पहले दिन कमाए हैं. रमेश बाला के ट्वीट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में दक्षिण भारतीय फिल्म मास्टर ने दूसरे दिन 96 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कमाई की. इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मास्टर ने दो दिन में ही आंध्रप्रदेश में फिल्म ने 2 दिनों में ही निवेश को पूरा कर लिया है.

#MasterFilm continues to do well at the #Australia Box office..



Day 1: A$284,000



Day 2: A$96,000



Total - A$380,000