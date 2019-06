'सुपर 30' के ट्रेलर को देखने के बाद आनंद कुमार के पुराने स्टूडेंट्स का आया रिएक्शन, बोले- फिल्म का...

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की अपकमिंग फिल्म 'सुपर 30' (Super 30) का जानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर से ही एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) को हर तरफ से सराहना मिल रही है.लोग बिहार के मैथेमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन पर बनी इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जहां एक्टर ऋतिक रोशन को उनकी परफॉरमेंस का लिए खूब प्रशंसा मिल रही है, वहीं आनंद कुमार (Anand Kumar) के पूर्व छात्रों को 'सुपर 30' में ऋतिक रोशन के दमदार किरदार के साथ-साथ ट्रेलर खासा पसंद आ रहा है.

बिहार के कोचिंग सेंटर के पूर्व छात्र सोशल मीडिया पर 'सुपर 30' (Super 30) में उनके वास्तविक जीवन के टीचर आनंद कुमार (Anand Kumar) की भूमिका निभा रहे ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं. बीते दिनों को याद करते हुए, छात्रों ने ट्विटर के जरिए इस इमोशनल सफर को साझा करते हुए ट्वीट किया है.

The trailer of #Super30 is like a splash of memories for me... Well done #HrithikRoshan and the entire team of the film @ihrithik superb performance in the trailer, looking forward to seeing the filmhttps://t.co/DHuCaSWHVc