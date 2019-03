'गब्बर सिंह' के एक्टर ने मायावती को लेकर जताई इच्छा, बोले- बहनजी को देश के PM के तौर पर देखना चाहेंगे...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं और सात चरणों में चुनाव होने की घोषणा भी हो चुकी है. लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे. लेकिन सभी राजनैतिक दलों में एक दूसरे के साथ गठजोड़ की होड़ लगी हुई है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साउथ के सुपरस्टार और जन सेना पार्टी (Jana Sena Party) के प्रमुख पवन कल्याण (Pawan Kalyan) ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के साथ गठबंधन किया है और उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती (Mayawati) के बारे में कहा है कि वे बहनजी को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे. इस तरह आंध्र प्रदेश में मायावती ने पवन कल्याण की पार्टी के साथ गठबंधन को अंजाम दिया है.

Jana Sena Chief Pawan Kalyan after alliance with BSP: We would like to see Behen ji Mayawati ji as the Prime Minister of our country, this is our wish and our ardent desire. pic.twitter.com/HtF17cfi4T