Mickey Mouse 90th Birthday: 90 साल का हुआ मिक्की माउस, होने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी

Mickey Mouse 90th Birthday: दुनियाभर के बच्चों में लोकप्रिय कार्टून चरित्र मिक्की माउस (Mickey Mouse) के 90 साल पूरे होने के अवसर पर इसकी निर्माता कंपनी वॉल्ट डिज़नी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही है. मिक्की माउस पर बनी पहली कार्टून फिल्म ‘‘स्टीमबोट विले'' 1928 में प्रदर्शित हुई थी. उसके बाद से मिक्की माउस कई लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया. वॉल्ट डिज़नी कंपनी के इंटरप्राइजेज फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट की निदेशक डाना जोंस ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हम कमर कस रहे हैं. हम केवल कंपनी में ही खुशियां नहीं मना रहे अपितु इसे हम पूरे विश्व में आयोजित कर रहे हैं, पूरे विश्व में फैले अपने थीम पार्कों में दो महीनों तक चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी सामूहिक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है.''

