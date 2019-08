मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में मीका सिंह ने गाया गाना तो भड़के फैन्स, बोले- पासपोर्ट कैंसल कर दो...

खास बातें पाकिस्तान में शो करने को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आए मीका सिंह परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में किया था परफॉर्म सोशल मीडिया पर लग रही है जमकर क्लास

सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में सिंगर पाकिस्तान के कराची में एक शो करने पहुंचे, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए. बता दें जम्मू-कश्मीर से 'आर्टिकल 370 (Article 370)' हटाया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भारतीय सामान के साथ फिल्मों को भी बैन कर दिया है. लेकिन मीका कराची में परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) के रिश्तदारों की शादी में परफॉर्म करने पहुंच गए. शो के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होते ही मीका को अब खूब ट्रोल किया जा रहा है. इस वीडियो में मीका मस्ती में झूमते और गाते नजर आ रहे हैं.

खेसारी लाल यादव ने टिकटॉक पर दिखाया जोरदार डांस, बार-बार देखे जा रहे हैं ये वीडियो

Happy that Indian singer Mika Singh performed at the mehndi of Gen Musharraf's relative recently in Karachi. God for bid if it was Nawaz Sharif's relative it would be raining ghadari k hashtag already. pic.twitter.com/IVfE5hETiz — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 10, 2019

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत (Naila Inayat) ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने परवेज मुशर्रफ पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'ये जानकर खुश हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) की रिश्तेदार की मेंहदी में भारतीय सिंगर मीका सिंह ने कराची में परफॉर्म किया..' पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी मीका सिंह को काफी ट्रोल किया जा रहा है. एक ट्विटर यूजर ने तो यह तक कह दिया कि इसका पासपोर्ट कैंसल कर देना चाहिए और इसे पाकिस्तान में ही रहने देना चाहिए.

Cancel his pass port and cituzenship. Let him stay in pakistan. Mika Singh performs at Pervez Musharraf's relative's event in Pakistan, leaves fans outraged https://t.co/HqyeM0dbqa — Vinod Kala (@vinkumarkala51) August 11, 2019

Shame on #MikaSingh for performing in Pakistan in the current situation & at a time when Pakistan has stopped all relations with India. — Indian (@crazyindian1947) August 11, 2019

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'पाजी हम भारतीयों ने आपको इतना प्यार दिया. और इस स्थिति में जब पाकिस्तान ने हमसे सारे ट्रेड तोड़ दिए हैं और आतंकवादियों को बॉर्डर पार भेज रहे हैं. इस समय हमें बहुत टेंशन हैं. आप पाकिस्तान में शो के लिए क्यों गए? क्या आपके लिए कुछ पैसे देश से बड़े हैं.'

हिना खान ने बॉयफ्रेंड के परिवार संग मनाया रक्षाबंधन, और राखी भी बंधवाई...देखें Photo

@MikaSingh Paaji we Indians gave you so much love.. and in a situation like that when pak banned all trade ties with us,

sending terrorists across the border, our tensions are very high right now



Why did you go to pakistan for a show?

Few bucks is bigger than India?#MikaSingh — KD (@NamoNamo81) August 11, 2019

बता दें 5 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने को लेकर एक बिल पेश किया था. ये बिल दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पास हुआ और जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) से आर्टिकल 370 हट गया. अब जम्मू-कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया है. हालांकि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...