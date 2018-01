Funny Reactions: मिलिंद सोमन ने की 7 घंटे दौड़ने की अपील, जवाब मिला- भाई नौकरी, बीवी बच्चे वाले हैं...

खास बातें रोजाना 7 घंटे दौड़ते हैं मिलिंद सोमन मिलिंद ने फैन्स से की 7 घंटे दौड़ने की अपील, हुए ट्रोल एक यूजर ने लिखा- कुछ करते क्यों नहीं, कब तक भागते रहोगे!

Guys this year, I’m starting a new fitness resolution! Doing a 7 Hour Marathon every day! Yup, you read that right. Who wants to join me? #7hourmarathon — Milind Usha Soman (@milindrunning) January 16, 2018

Help me understand this! How can one have 7 hours- after work, home, spouse, eat, sleep, shower etc? — Piyu (@PBnrg) January 16, 2018

Bhai Naukri, Biwi Bache Wale Hain — Saurabh Bohra (@saurabh_bohra) January 16, 2018

Even my phone's battery doesn't run continuously for 7 hours... And then there's this guy. — Jainam राnka (@i_am_jmr) January 16, 2018

Which Marathon, not specified. I prefer a sleeping marathon. https://t.co/ITzoduivY5 — Papya. (@Dhaanu) January 16, 2018

Marathon sleeping session. I m with you — Gabbbar (@GabbbarSingh) January 16, 2018

7 hours marathon after 10 hours of office and 2 hours of traffic.

We don't possess that luxury sir.

Thoda to kam karo — chetan vashistth (@chetanhere) January 16, 2018

Working for 8 hours in office is nothing less than Marathon for us! — Serendipity (@ConsiderMeHappy) January 16, 2018

True. Some of them stretch for 12 hours! — Serendipity (@ConsiderMeHappy) January 16, 2018

beta kuch kartey kyon nahi ho. kab tak bhagtey rahogey. — Ali MG (@aliasgarmg) January 16, 2018

bhaI daudne ke sath sath courier bhi deliver karta jana..

kuch kamai bhi ho jayegi — Arun LoL (@dhaikilokatweet) January 16, 2018

Every day?! You got a lot of free time to do that. — Sonia (@skrising6) January 16, 2018

Sure, I’ll join. Only I will be running on this planet. pic.twitter.com/1g1q7Yw2Gu — Gabru Tippler (@MrTippler) January 16, 2018

We are not jobless..!!! — charliesehar (@charliesehar) January 16, 2018

मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन अपने फिटनेस को लेकर मशहूर हैं. 53 साल के हो चुके मिलिंद फिजिकली काफी एक्टिव हैं और वे अपने फैन्स को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं. लंबी मैराथन दौड़ने से लेकर मिलिंद स्विमिंग और साइकिलिंग के भी चैंपियन हैं. नए साल के मौके पर मिलिंद ने तय किया है कि वह रोजाना 7 घंटे दौड़ेंगे. उन्होंने ट्विटर पर फैन्स को भी हर रोज 7 घंटे दौड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्हें ऐसे जवाब मिले जिसे पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.सोमवार को मिलिंद ने ट्वीट किया, "दोस्तों इस साल मैं नया फिटनेस रिजोल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं. हर दिन 7 घंटे मैराथन. हां आपने बिल्कुल सही पढ़ा. आप में से कौन मुझे ज्वाइन करना चाहेगा?" इस ट्वीट के लिए मिलिंद को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया. इसे 1600 से ज्यादा बार री-ट्विट किया गया. एक यूजर ने लिखा- हमारी नौकरी, बीवी बच्चे हैं. जबकि एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया- हमें ऑफिस भी जाना होता है.पढ़ें रिएक्शन...सुपरमॉडल रह चुके मिलिंद सोमन ने 1995 में अलिशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो ‘Made In India’ के साथ दस्तक दी थी. अलिशा का ये गाना पूरे देश में गूंजा था, और मिलिंद पूरे देश में पहचाना हुआ नाम बन गए थे. मिलिंद सोमन दौड़ लगाने के अलावा फिल्मों में छोटे रोल करते नजर आए हैं. आखिरी बार वे सैफ अली खान की फिल्म 'शेफ' में भी नजर आए थे.मिलिंद अपनी लव-लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहे हैं. इन दिनों वे अपनी उम्र से करीबन 34 वर्षीय छोटी एयरहोस्टेस अंकिता कोनवार को डेट कर रहे हैं, जिनकी उम्र करीब 19 साल बताई जा रही है. मिलिंद अंकिता के लिए अपना प्‍यार सोशल मीडिया पर जाहिर कर चुके हैं. यह दोनों अक्‍टूबर 2016 से डेटिंग कर रहे हैं. मिलिंद ने अंकिता के साथ कई फोटो शेयर किए हैं.