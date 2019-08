Mission Mangal Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की फिल्म ने की धुआंधार ओपनिंग, कमाए इतने करोड़ रुपए

Mission Mangal Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड के दिग्गज अक्षय कुमार (Akshay Kumar), विद्या बालन (Vidya Balan) और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म ने पहले ही दिन सिनेमाहॉल में खूब धमाल मचाया. 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की बाकी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार ओपनिंग की है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' ने पहले दिन दमदार प्रदर्शन करते हुए 27 से 28 करोड़ रुपए कमाए हैं. इससे पहले भी अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'गोल्ड' के जरिए 15 अगस्त पर धमाका किया था, लेकिन 'मिशन मंगल' ने ओपनिंग के मामले में 'गोल्ड' को भी पीछे छोड़ दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल' ने मुंबई और मैसूर जैसे शहरों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. जहां एक तरफ मुंबई में इस फिल्म ने 9 करोड़ से भी अधिक का कलैक्शन किया तो वहीं मैसूर में फिल्म ने 1.50 करोड़ रुपए की कमाई की. कमाई के अलावा फिल्म ने समीक्षकों का भी दिल जीत लिया. तरण आदर्श के ट्वीट के अनुसार फिल्म साल 2019 की जबरदस्त मूवी में से एक है.

#OneWordReview...#MissionMangal: BRILLIANT.

Rating: ⭐⭐⭐⭐

Clearly, one of the best films of 2019... Each character shines... High-concept film that keeps you hooked all through... Has potential to emerge Akshay Kumar's highest grosser... Winner! #MissionMangalReviewpic.twitter.com/5MnSbGTuKr