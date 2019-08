Mission Mangal Box Office Collection Day 12: अक्षय कुमार की फिल्म की 12वें दिन भी धाकड़ कमाई, कमाए इतने करोड़

Mission Mangal Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar), विद्या बालन (Vidya Balan) और सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की फिल्म 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) बॉक्स ऑफिस (Mission Mangal Box Office Collection) पर जमकर तहलका मचा रही है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म देश के साथ विदेशों में भी खूब धूम मचा रही है. फिल्म मिशन मंगल ने रिलीज के 12वें दिन यानी सोमवार को 5-6 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. इस हिसाब से अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ने अब तक 160 करोड़ रुपये के आस-पास की कमाई कर ली है. हालांकि अभी इसके आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं.

#MissionMangal - #Overseas - Total after Weekend 2 [till 25 Aug 2019]: $ 5.85 million [₹ 42.01 cr]... Akshay Kumar's highest grossing film in *recent times*... #USA + #Canada [$ 2.73 mn] and #UAE + #GCC [$ 1.6 mn] are key contributors.