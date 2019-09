Mission Mangal Box Office Collection Day 19: ऑस्ट्रेलिया में छाया अक्षय कुमार का जादू, तोड़ा ये रिकॉर्ड

Mission Mangal Box Office Collection Day 19: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' अब भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारत के मंगल ग्रह पर पहुंचने की कहानी को इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है. अपनी शानदार कमाई से 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आई है. इस फिल्म को लेकर शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 19वें दिन अक्षय कुमार की 'मिशन मंगल' ने 1 करोड़ 20 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक अक्षय कुमार और विद्या बालन (Vidya Balan) स्टारर इस फिल्म ने तीन हफ्तों में 187.20 करोड़ रुपये की कमाई की है.

#MissionMangal is now #AkshayKumar's highest grossing film in #Australia... Total till 1 Sept 2019: A$ 601,561 [₹2.91 cr; still running]... Has crossed *lifetime biz* of #Housefull series, #Kesari, #PadMan and all #Akshay starrers in #Australia. @comScore