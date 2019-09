Mission Mangal Box Office Collection Day 26: अक्षय कुमार की 'मिशन मंगल' ने किया कमाल, कमाए इतने करोड़

Mission Mangal Box Office Collection Day 26: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और विद्या बालन (Vidya Balan) की फिल्म 'मिशन मंगल' चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है. साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'साहो (Saaho)' के रिलीज होने के बाद भी 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) की कमाई पर कुछ फर्क नहीं पड़ा. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) ने रिलीज के चौथे हफ्ते में 4.23 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस हिसाब से अक्षय कुमार की ये फिल्म चौथे हफ्ते में 200 करोड़ रुपये के और करीब पहुंच चुकी है.

कैंसर को हराकर 11 महीने 11 दिन वापस भारत लौटे ऋषि कपूर, ट्वीट कर यूं जताई खुशी

#MissionMangal inches closer to ₹ 200 cr mark... Will be #AkshayKumar's first double century... [Week 4] Fri 73 lakhs, Sat 1.40 cr, Sun 2.10 cr. Total: ₹ 197.37 cr. India biz.