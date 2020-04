मिथुन चक्रवर्ती के पिता का 95 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, लॉकडाउन के कारण बेंगलुरु में फंसे एक्टर

बसंत कुमार चक्रवर्ती (Basanta Kumar Chakraborty) के निधन पर रितुपर्णा सेनगुप्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मिथुन दा, आपके पिता के अचानक निधन पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि. हिम्मत रखिए और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे." अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) की मां सांतिरानी चक्रवर्ती इन दिनों मुंबई में हैं. उनके अलावा मिथुन के बड़े बेटे मिमोह चक्रवर्ती भी मुंबई में हैं, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में परिवार को संभाला हुआ है. बता दें कि मिथुन के पिता कलकत्ता टेलीफोन्स में काम किया करते थे. उनके चार बच्चे थे, जिसमें मिथुन के अलावा उनकी तीन बेटियां शामिल थीं.

My deep condolences on the sudden demise of your father,Mithun Da.

Stay strong & may his soul rest in peace forever