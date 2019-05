इस बच्चे ने रैप में गाकर बताया 'मोदी फिर से आएगा' तो बॉलीवुड से यूं आया रिएक्शन- देखें वायरल Video

चुनावी माहौल में सोशल मीडिया पर खूब वीडियो आ रहे हैं और हर कोई अपनी विचारधारा के मुताबिक अपनी राय जाहिर कर रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर रैप गा रहा है. इस बच्चे का रैप बहुत ही दिलचस्प है और उसका गाना पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर आधारित है. इस बच्चे का अंदाज बहुत ही कमाल का है. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने इस वीडियो को अपने ट्विटर एकाउंट पर डाला है और इसके जरिये उन्होंने समाजवादी पार्टी (SP) नेता जया बच्चन (Jaya Bachchan) पर निशाना भी साधा है.

An apt response to Jaya Bachchan ji by tomorrow's India. I wish she sees it and apologises to the PM & the nation at large. https://t.co/uHrDBG0lqe