Mom China Box Office Collection: श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' की चीन में धांसू कमाई, कमा डाले इतने करोड़

Mom China Box Office Collection: बॉलीवुड (Bollywood) पहली महिला सुपरस्टार और पांच बार फिल्मफेयर की विजेता रह चुकीं श्रीदेवी (Sridevi) की आखिरी फिल्म 'मॉम' (Mom) ने चीन के बॉक्स ऑफिस (Chinese Box Office) पर धमाल मचा दिया है. अपनी बेहतरीन कहानी से दर्शकों को जोड़ने वाली फिल्म 'मॉम' (Mom), श्रीदेवी (Sridevi) की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म को श्रीदेवी (Sridevi) ने 'इंग्लिश विंग्लिश' (English Vinglish) के पांच साल बाद बनाया था. चीन के बॉक्स ऑफिस (Mom China Box Office Collection) पर सराहना पा रही फिल्म 'मॉम' (MOM) रिवेंज और थ्रिलर से भरपूर है. इस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में ही 67.93 करोड़ की कमाई की है. ऐसे में फिल्म के पास चीन के बॉक्स ऑफिस (Chinese Box Office) पर 100 करोड़ रुपए के क्लब में अपनी जगह बनाने का एक शानदार मौका मौजूद है.

इस खबर की जानकारी फिल्म समीक्षक और फिल्म विश्लेषक तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने ट्वीट कर दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चीन (China) में मॉम को चीन में काफी सराहा जा रहा है. 'मॉम' (Mom) ने चीन में शुक्रवार से अब तक कुल 67.93 करोड़ की कमाई की है.

#Mom packs almost $ 10 mn in Week 1 in #China... Trending on weekdays indicates it has found appreciation... Fri $ 1.67 mn [incl previews held earlier], Sat $ 2.20 mn, Sun $ 2.08 mn, Mon $ 1.01 mn, Tue $ 0.95 mn, Wed $ 0.92 mn, Thu $ 0. 86 mn. Total: $ 9.69 million [₹ 67.93 cr].