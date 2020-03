बंदर ने पानी बचाने की कोशिश में किया कुछ ऐसा, Video पोस्ट कर बॉलीवुड एक्टर बोले- हर इंसान को...

बिग बॉस (Bigg Boss) के एक्स कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) के भाई एक्टर अश्मित पटेल (Ashmit Patel) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. होली के मौके पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक बंदर पानी को बहने से रोकने की कोशिश कर रहा है. एक्टर अश्मित पटेल (Ashmit Patel Video) द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने दिया जवाब, बोले- आपको नई कांग्रेस की जरूरत है...

This is crazy. EVERYONE should watch this. Hope we all had a waterless celebration. Happy Holi and lots of love https://t.co/XXPy09BTNN