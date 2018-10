फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड पहली बार पेश करने जा रहे 'क्रिटिक्स चॉइस शॉर्ट फिल्म अवॉर्ड्स'

मोशन कंटेंट ग्रुप के साथ साझेदारी में फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड पहली बार शार्ट फिल्म पुरस्कार 'क्रिटिक्स चॉइस शॉर्ट फिल्म अवॉर्ड्स' पेश करने के लिए तैयार है. देश भर में शार्ट फिल्म निर्माताओं के आविष्कार और रचनात्मकता को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए, यह अपनी ही तरह का पुरस्कार समारोह है जहां यह भारत के सबसे विश्वसनीय फिल्म आलोचक और मोशन कंटेंट ग्रुप, डब्ल्यूपीपी के वैश्विक कंटेंट निवेश और अधिकार प्रबंधन कंपनी का एक सहयोगी प्रयास है. इसका उद्देश्य शार्ट फिल्म इंडस्ट्री को अपनी प्रतिभा को उचित मान्यता देकर निष्पक्ष तरीके से पहचानना और पुरस्कृत करना है.फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड की अध्यक्ष अनुपमा चोपड़ा ने कहा, "शार्ट फिल्में एक रोमांचक, अद्वितीय कहानियां हैं. क्रिटिक्स चॉइस शॉर्ट फिल्म अवॉर्ड्स को शार्ट फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का जश्न मनाने और सम्मानित करने के लिए बनाया गया है. हमें आशा है कि विभिन्न राज्यों और भाषाओं से फिल्म निर्माता अपना काम साझा करेंगे."देश में डेटा और स्मार्टफोन प्रवेश में घातीय वृद्धि के लिए धन्यवाद, कंटेंट कंसम्पशन विविधीकरण है. बढ़ते दर्शकों ने इन उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने वाली कहानियों को बताने के लिए बेहतरीन रचनात्मक दिमाग को आकर्षित किया है.

Your short film might be the next 'star' at the #CriticsChoiceShortFilmAwards! Head to https://t.co/enzJsHtihk to apply. Entries are open until 10th November 2018. #CCSFA#CatchTheShortyspic.twitter.com/mfCJ72Ro7p