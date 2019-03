MS Dhoni शेर की तरह गरजे, बोले- सबसे बड़ा अपराध जो मैं कर सकता था वह कत्ल नहीं बल्कि...देखें Video

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का एक वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media) पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि उनके लिए हत्या करना सबसे बड़ा अपराध नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग करना होगा. बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) पर फिक्सिंग को लेकर दो साल का बैन लगा था. चेन्नई सुपरकिंग्स पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोप ने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में खलबली मचा दी थी. यही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) पर भी मैच फिक्सिंग के व्यक्तिगत आरोप लगे थे. हालांकि, उस समय तो महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने इस मसले पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन इस वायरल वीडियो में उन्होंने इसके संबंध में कुछ बातें कही हैं.

