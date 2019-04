बॉलीवुड एक्टर का नेताओं पर तंज, कहा- बिना चुनाव मुकेश अंबानी को बना दें PM...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) अपने पूरे उफान पर हैं और विभिन्न पार्टियों के नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं. सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रचार हो रहा है और नेता से लेकर अभिनेता तक हर कोई अपने तरीके से अपनी राय रख रहा है. लेकिन बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) तो ट्विटर पर आईपीएल से लेकर राजनीति तक, हर चीज पर बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं. कमाल आर खान स्मृति ईराना से लेकर पीएन नरेंद्र मोदी को अपने ट्वीट्स पर निशाना बना चुके हैं और कन्हैया कुमार की जमकर तारीफ भी कर चुके हैं. कमाल आर खान (KRK) ने अब ट्वीट कर कहा है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए. इस तरह कमाल आर खान ने नेताओं पर तंज कसा है.

I think Mukesh Ambani should become PM of India without elections. Anyway he is running the country and he will run the country. So why do we need an agent between Ambani and us? Let him rule the country directly without brokerage.