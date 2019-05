मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क में ऋषि कपूर से की मुलाकात, Photos सोशल मीडिया पर वायरल

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनकी पत्नी नीता अंबानी (Nita Ambani) बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का हालचाल पूछने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) 2018 से यहां के एक अस्पताल में अपना चिकित्सा उपचार करा रहे हैं. मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और नीता अंबानी ने यहां उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की. मुकेश अंबानी और ऋषि कपूर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने रविवार को ट्विटर पर दो तस्वीरे को पोस्ट करते हुए कहा, "हमसे मिलने के लिए मुकेश और नीता को धन्यवाद. हम भी आपसे प्यार करते हैं."

Thank you for all the love you showered. pic.twitter.com/PAIpW4cgez

इस कैप्शन के साथ वाली तस्वीर में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और उनकी पत्नी नीतू कपूर को अंबानी परिवार के लोगों के साथ मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है. अभिनेता ने एक और तस्वीर पोस्ट की, जिसमें ऋषि और मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऋषि ने उस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद."

Thank you for seeing us Mukesh and Neeta. We also love you. pic.twitter.com/bYzi5Bt9N5