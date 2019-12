मुंबई पुलिस ने बंद किया अगस्त क्रांति मार्ग, बॉलीवुड सितारे बोले- गो मुंबई, देश को बचाओ...

मुंबई में आज नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. बॉलीवुड के सितारे इसे लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे थे. लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इसे लेकर ट्वीट किया है और अगस्त क्रांति मैदान को जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने ट्वीट के जरिये इस बारे में जानकारी दी है. मुंबई पुलिस के इस ट्वीट के आते ही बॉलीवुड सितारे इस पर ट्वीट कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस विनर गौहर खान (Gauahar Khan) ने मुंबई के लोगों से देश को बचाने की अपील की है तो स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान (Zakir Khan) और एक्टर जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub) ने भी वहां पहुंचने की बात कही है.

Dear Mumbaikars,



Please be advised about the alternate routes and diversions around August Kranti Maidan due to agitation against the Citizenship Amendment Act, on Dt 19th December 2019. Following will be reflected from 1200 hrs to 2200 hrs on Dt.19/12/2019. pic.twitter.com/VgHuMePmp2