Namaste England का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, अर्जुन कपूर और परिणीति की दिलचस्प कैमिस्ट्री

Namaste England में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा एक बार फिर साथ आ रहे हैं, और उनकी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी हो गई है. उनकी अगली फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. फिल्म 7 दिसंबर को रिलीज होगी. यही नहीं, परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर ने शुक्रवार को अमृतसर में 'नमस्ते इंग्लैंड' की शूटिंग भी शुरू कर दी. परिणीति ने फिल्म के क्लैपबोर्ड की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा, "नमस्ते इंग्लैंड. अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सकती. अर्जुन कपूर, संजना बत्रा, आरती नायर."अर्जुन ने भी इसी तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट किया, "नमस्ते इंग्लैंड. शुरू." यह अर्जुन और परिणीति तीसरी बार एक साथ काम करने जा रहे हैं. इससे पहले यह जोड़ी ‘इश्कजादे’ में नजर आ चुकी है और दोनों ने हाल ही में दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'संदीप और पिंकी फरार' की शूटिंग पूरी की है. निर्देशक विपुल शाह की 'नमस्ते इंग्लैंड' पंजाब और कनाडा में फिल्माई जाएगी.

