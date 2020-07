अमिताभ बच्चन की हालत पर नानावती अस्पताल का आया बयान, कहा- उनकी तबियत स्थिर है

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए हैं. उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी. बिग बी ने ट्वीट कर बताया, 'मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं. अस्पताल में भर्ती हुआ हूं. अस्पताल वाले अध‍िक‍ारियों को जानकारी दे रहे हैं. परिवार और स्टाफ के सदस्यों का टेस्ट किया गया है जिसके रिपोर्ट का इंतजार है. जो भी लोग पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना टेस्ट करा लें.'

Amitabh Bachchan is stable with mild symptoms and is currently admitted in the isolation unit of the hospital: Public Relation Officer, Nanavati Super Speciality Hospital, Mumbai. (File pic) pic.twitter.com/2v8I5MMS6V