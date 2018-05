65th National Film Awards: 60 से ज्यादा विजेताओं ने किया बहिष्कार का ऐलान, सिंगर बोलीं- 'अपमानित' महसूस कर रही हूं

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (65th National Film Awards) शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गए हैं. आज शाम 5.30 बजे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद विज्ञान भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगे. हालांकि, सेरेमनी से पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले 60 से अधिक लोगों ने कहा कि वे आज शाम आयोजित होने वाले समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केवल 11 लोगों को पुरस्कार प्रदान करेंगे. अब विजेताओं के रिएक्शन आन भी शुरू हो गए हैं. सिंगर साशा तिरुपति ने कहा है कि वे इस सरकार के इस फैसले से अपमानित महसूस कर रही हैं.नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता सिंगर साशा तिरुपति उन विजेताओं में से हैं जिन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के हाथों सम्मान नहीं मिलेगा. साशा का कहना है कि वे काफी ‘अपमानित’ महसूस कर रही हूं और पुरस्कार का पूरा रोमांच ही खत्म हो गया है. 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स समारोह में 137 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा. लेकिन अब कुछ लोगों में ही इस पुरस्कार को लेकर उत्साह बचा है. साशा को मणिरत्नम निर्देशित फिल्म ‘कातरू वेलियेदई’ के सॉन्ग ‘वान वरुवान’ के लिए यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी. इसी फिल्म के लिए ए.आर. रहमान को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा.राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अशोक मलिक ने कहा कि राष्ट्रपति सभी पुरस्कार कार्यक्रमों और दीक्षांत समरोहों में अधिकतम एक घंटे रूकते हैं. यह प्रोटोकाल उनके पदभार ग्रहण करने के समय से ही चला आ रहा है. इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कई सप्ताह पहले ही अवगत करा दिया गया था और मंत्रालय को इसकी जानकारी थी . उन्होंने कहा कि अंतिम समय में इस तरह से सवाल उठाने से राष्ट्रपति भवन आश्चर्यचकित है.

