नवाजुद्दीन सिद्दीकी लॉकडाउन के बीच परिवार संग ईद मनाने पहुंचे बुढाना, 14 दिन के लिए हुए क्वारंटीन

देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर को देखते हुए लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है. वहीं, खबर आई है कि बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और उनका परिवार ईद का त्योहार मनाने के लिए लॉकडाउन के बीच ही अपने गांव बुढाना, उत्तर प्रदेश पहुंचे. पुलिस के मुताबिक मुंबई से उत्तर प्रदेश तक का सफर करने के कारण नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार को 14 दिन के क्वारंटीन किया गया है. इस बात की जानकारी पीटीआई ने अपने ट्वीट के जरिए दी है.

Bollywood actor Nawazuddin Siddiqui and his family members placed under 14-day home quarantine after they reach Budhana town in Uttar Pradesh for Eid from Mumbai: Police