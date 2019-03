नवाजुद्दीन सिद्दीकी 'बोले चूड़ियां' में इस एक्ट्रेस संग करेंगे रोमांस, बोलें- 'मैं बहुत उत्सुक हूं..'

बॉलीवुड के माहिर एक्टर्स में एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) को अभी तक आपने गुंडागर्दी से लेकर विलेन तक का किरदार करते हुए देखा होगा, लेकिन अब वह पहली बार रोमांस भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आने वाली फिल्म रोमांटिक फिल्म 'बोले चूड़ियां' (Bole Chudiyan) में एक्ट्रेस को भी चुना जा चुका है. नवाजुद्दीन के अपोजिट में एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) होंगी, जिन्होंने टीवी और बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा जा चुका है. नवाज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करके जानकारी दी है.

बॉलीवुड एक्टर-डांसर प्रभु देवा को राष्ट्रपति ने दिया पद्मश्री अवॉर्ड, देखें Pics

I am really excited to work with the very beautiful and talented @roymouni

Hope to spread some fragrance of romance on screen #BoleChudiyan@woodpeckermovi1@ShamasSiddiqui@zaverikiran9#RajeshBhatiapic.twitter.com/0zy9885aFK