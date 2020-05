नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने जॉइन किया ट्विटर, बोलीं- सच को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता...

This is Aliya Siddiqui.



I am forced to put the truth concerning me on Twitter so that there is no miscommunication.



Let the truth not be silenced by misuse and abuse of power. Truth cannot be bought or be manipulated with. — AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 20, 2020

To begin with let me clarify that I am not into "ANY RELATIONSHIP" with any MAN; and any media report which make such claims, are absolutely false.



It appears that some section of the media have manipulated with my photograph to make such ridiculous claims to divert attention. — AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 20, 2020

आलिया सिद्दीकी (Aaliya Siddiqui) ने आगे लिखा, 'सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहती हूं कि मैं किसी भी पुरुष के साथ किसी तरह की रिलेशनशिप में नहीं हूं. इस तरह का दावा करने वाली कोई भी मीडिया रिपोर्ट एकदम गलत है. इससे ऐसा लगता है कि मीडिया का एक धड़ा मेरी फोटो के साथ कुछ बेवकूफाना दावे करके लोगों का ध्यान बंटाना चाहता है. मैं अब अपने लिए खड़ा होना और बोलना सीख रही हूं, मैं अपने बच्चों की खातिर मजबूत हो रही हूं. मै अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है और इसलिए परेशान भी नहीं हूं. मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी मेरे कैरेक्टर या रेपुटेशन पर उंगली उठाए. पैसा सच को खरीद नहीं सकता.'

I am now learning to stand up & speak for myself, be strong, for the sake of my children



I have not done any wrong till date & therefore I am not worried



However I do not appreciate anyone harming my reputation or character to save someone else. Money can't buy truth. — AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 20, 2020

बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की पत्नी आलिया सिद्दीकी (Aaliya Siddiqui) ने उन्हें तलाक का नोटिस भेजा है. इसके साथ ही उनके वकील ने भी बताया था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने एक्टर और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसे लेकर हाल ही में आलिया सिद्दीकी ने बॉलीवुड लाइफ को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार ने उनका शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया है. इसके साथ ही आलिया ने बताया कि मेरा आत्म सम्मान पूरी तरह से खत्म हो गया था.