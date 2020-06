नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप तो एक्टर की पत्नी बोलीं- अभी और भी बहुत कुछ खुलेगा

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) बीते कुछ दिनों से पत्नी से मिले तलाक के नोटिस को लेकर खूब चर्चा में थे. हाल ही में एक्टर से संबंधित एक और बड़ी खबर आई है कि उनकी भतीजी ने उनके भाई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर उनकी भतीजी ने नई दिल्ली के जामिया पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है. इस मामले पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी (Aaliya Siddiqui) ने भी ट्वीट किया है, साथ ही कहा कि ये तो केवल शुरुआत है. इसके आगे उन्होंने कहा कि अभी और भी बहुत कुछ खुलना बाकी है.

This is just the beginning. Thanking God for sending so much support already.



Lot will be revealed, shocking the world as I am not the only one who suffered in silence.



Let's see how much of TRUTH money can buy & who all would they continue to BRIBE.https://t.co/15swqg4Tv5