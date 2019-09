तापसी पन्नू और भूमि पेडेनकर पर नीना गुप्ता ने साधा निशाना तो एक्ट्रेस ने यूं दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Tapsee Pannu) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'साड़ की आंख (Saand Ki Aankh)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. हरियाणा की 'शूटर दादी' पर आधारित इस फिल्म के ट्रेलर ने आते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म में भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू दोनों ही दमदार किरदार में नजर आ रही हैं. हालांकि अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक ट्विटर यूजर ने नीना गुप्ता (Neena Gupta) को टैग करते हुए लिखा था, 'मुझे तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर बहुत पसंद हैं, लेकिन काश ऐसे किरदारों के लिए थोड़ी सी ज्यादा उम्र वाली एक्ट्रेस को फिल्म में कास्ट किया जाता.'

पीएम मोदी के 'हाउडी मोदी' इवेंट पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा, अमित शाह के लिए Tweet कर कही यह बात



इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने कहा, 'हां मैं इसके बारे में सोच रही थी, हमारी उम्र के रोल तो कम-से-कम हमसे करा लो भाई.' नीना गुप्ता के इस ट्वीट उनके फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं. वहीं नीना गुप्ता के इस ट्वीट पर अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Tapsee Pannu) का रिएक्शन आया है. तापसी पन्नू ने ट्वीट कर कहा कि 'शुभ मंगल सावधान' में आयुष्मान गे मैन का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म 'सारांश' में 20 साल के अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाया था, तो क्या ये सारे सवाल सिर्फ हमारे लिए हैं. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लिखा, 'मुझे लगता है कि अब ये सभी सवालों का आखिरी जवाब होगा. सच बताऊं तो हमारे लिए अब ये बहुत बोरिंग हो गया है. तो सभी प्यारे लोगों के लिए अब ये मेरा रिस्पांस है.'

I hope and can only hope this will answer the question once n for all coz honestly now it's getting boring for us to repeat ourselves.

So all you lovely people here goes my RESPONSE -#SaandKiAankhpic.twitter.com/guldaTWaks