अन्नू मलिक को हिंसक बताते हुए बॉलीवुड सिंगर ने किया खुलासा, कहा- उनकी अजीब हरकतों से...Tweet Viral

खास बातें नेहा भसीन ने सोशल मीडिया पर किया अन्नू मलिक से जुड़ा खुलासा सिंगर ने बताया कि उनकी अजीबो-गरीब हरकत से गुजर चुकी हूं सोना महापात्रा ने भी अन्नू मलिक के खिलाफ उठाई आवाज

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अन्नू मलिक (Anu Malik) इन दिनों इंडियन आइडल में बतौर जज नजर आ रहे हैं. लेकिन हाल ही में मीटू की वजह से वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, बीते साल मीटू मूवमेंट के दौरान अन्नू मलिक पर कई महिलाओं ने बदसलूकी के आरोप लगाए थे, लेकिन इस बार इंडियन आइडल में दोबारा उनकी वापसी हुई है. इसे लेकर बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा भड़कीं नजर आ रही हैं, यहां तक कि उन्होंने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाला, जिसका समर्थन सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) ने भी किया. नेहा भसीन ने सोना महापात्रा का साथ देते हुए अन्नू मलिक को हिंसक भी बताया.

फारुख इंजीनियर के दावे पर भड़कीं अनुष्का शर्मा, कहा- मेरी चुप्पी को कमजोरी न समझें, मैं कॉफी पीती हूं...

I agee with you. We do live in a very sexist world. Anu Malik is a predetor, i too have run away from his strange moves when i was 21. I didn't let myself get into a sticky situation beyond him lying on a sofa in front of me talking about my eyes in a studio. I fleed lying https://t.co/tQgStLrYyT — Neha Bhasin (@nehabhasin4u) October 30, 2019

अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 4' ने 7वें दिन मचाई धूम, कमा डाले इतने करोड़

I fleed lying my mums waiting below. He even msgd and called me after that to which i stopped responding. The point is i went to give him my cd and hope for a chance at a song. He was older and shouldnt have behaved the way he did. @The_AnuMalik is an ugly pervert and does not https://t.co/tQgStLrYyT — Neha Bhasin (@nehabhasin4u) October 30, 2019

बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) ने अन्नू मलिक (Anu Malik) को लेकर सोशल मीडिया पर कई खुलासे भी किये. उन्होंने सोना महापात्रा के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं आपसे सहमत हूं. हम एक सेक्सिस्ट समाज में रहते हैं. अन्नू मलिक एक दरिंदा हैं. मैं भी 21 वर्ष की उम्र में उनकी अजीब हरकतों से गुजर चुकी हूं. मैं अपने आप को उस स्थिति में जाने नहीं दिया, जहां वह मेरे सामने एक सोफा पर लेटे हुए थे और स्टूडियो में मेरी आंखों के बारे में बात कर रहे थे. मैं झूठ बोलकर आ गई कि मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं. उन्होंने मुझे कॉल और मैसेज भी किया, जिसका उत्तर देना मैंने बंद कर दिया. पॉइंट यह है कि मैं उन्हें इस आशा के साथ अपनी सीडी देने गई थी कि मुझे गाना गाने का मौका मिलेगा. वो बड़े थे और उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जैसा उन्होंने किया."

सोनम कपूर ने मुगल-ए-आजम की अनारकली बन किया हैरान, सोहा अली खान की बेटी भी बनी 'चुड़ैल'

It takes only a Nirbhaya level tragedy for #India to wake up? Few days after these????????,I was asked to leave my judge seat. My co-judge told me,the publicity I provided to Anu Malik took up the trps of our ‘rival' show. (?!) A year later,a sexual predator is back on the same seat. pic.twitter.com/HFaLCOAXzZ — ShutUpSona (@sonamohapatra) October 29, 2019

वहीं, सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने भी अपने ट्वीट के जरिए लोगों की आंखें खोलने और अन्नू मलिक के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "क्या भारत को जागने के लिए निर्भया जैसी त्रासदी चाहिए. इसके कुछ दिनों बाद, मुझे जज की कुर्सी को छोड़ने के लिए कहा गया. मेरे को-जज ने मुझसे कहा कि अन्नू मलिक को जो पब्लिसिटी मैंने दी है, उससे शो की टीआरपी बढ़ रही है. एक साल बाद वह दरिंदा वापस उसी सीट पर आकर बैठ गया."

देखें वीडियो-

..और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...