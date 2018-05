Neha Dhupia Wedding: नेहा ने 'टाइगर जिंदा है' के एक्टर Angad Bedi से रचाई शादी, सोशल मीडिया पर यूं आया तूफान

नेहा धूपिया ने 'टाइगर जिंदा है' के एक्टर अंगद बेदी के साथ दिल्ली में शादी कर ली है. नेहा और अंगद लंबे समय से दोस्त थे और आज दोनों विवाह बंधन में बंध गए हैं. हालांकि उनकी शादी के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी और उस तरह शादी करके नेहा और अंगद ने सबको शॉक्ड कर दिया. नेहा और अंगद की जोड़ी कमाल की लग रही है और दिलचस्प यह कि अभी तक मीडिया और सुर्खियों में सोनम कपूर की शादी का खुमार उतरा भी नहीं है कि अब नेहा धूपिया ने नई हलचल पैदा कर दी है. नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने अपनी शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट करके किया.

