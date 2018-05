Neha Dhupia Marries Angad Bedi: 37 की उम्र में नेहा बनीं दुल्हन, इनसे शादी कर चौंकाया

खास बातें नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने की शादी नेहा से 2 साल छोटे हैं अंगद दिल्ली में हुईं आनंद कारज की रस्में

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने ट्विटर पर अचानक शादी की खबर देकर चौंकाया. 37 वर्षीय एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपनी उम्र से दो साल छोटे अभिनेता अंगद बेदी से पंजाबी रीति-रिवाज के अनुसार आज शादी की है. आनंद कारज की रस्में दिल्ली में हुई. जल्द ही स्टार्स ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर, अपनी शादी से जुड़ी जानकारी देंगे. नेहा धूपिया फिल्मों और टीवी का चर्चित चेहरा हैं, अचानक आई उनकी वेंडिग की खबर से बेशक फैन भी हैरान रह गए होंगे. ट्विटर पर खुशखबरी देते हुए नेहा ने लिखा कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली और यह उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है. वहीं, अंगद ने भी ट्विटर पर नेहा के साथ शादी की तस्वीर जारी कर उन्हें अपनी पत्नी बताया है.

Best decision of my life.. today, I married my best friend. Hello there, husband! @Imangadbedipic.twitter.com/a2ePsaXUNN — Neha Dhupia (@NehaDhupia) May 10, 2018

My darling and most special friend @NehaDhupia who l love and adore dearly is married to the gentleman and talented @Imangadbedi !! Here’s wishing them decades of unconditional love!!!!pic.twitter.com/LG1nR99aSW — Karan Johar (@karanjohar) May 10, 2018

A post shared by Neha Dhupia (@nehadhupia) on Dec 22, 2017 at 4:38am PST

A post shared by Neha Dhupia (@nehadhupia) on Jan 13, 2018 at 2:01am PST

तस्वीरों में नेहा हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. अपने लुक को उन्होंने हेवी ज्वैलरी और मांग टीका से कम्पलीट किया. वहीं अंगद बेदी सफेद शेरवानी में नजर आ रहे हैं.देखें, तस्वीरें...बॉलीवुड अभिनेता करण जौहर ने शादी के बंधन में बंधी इस जोड़ी को ट्विटर पर शुभकामनाएं दी हैं.पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे अंगद बेदी दिल्ली के लिए रणजी खेल चुके हैं और उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाने के बाद एक्टिंग में कदम रखा. अंगद बेदी ने रेमी डीसूजा की 'फालतू' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अंगद 'उंगली', 'पिंक', 'टाइगर जिंदा है' में नजर आ चुके हैं और उनकी अगली फिल्म 'सूरमा' है.अंगद बेदी टीवी पर खतरों के खिलाड़ी और 24 जैसी सीरीज में भी नजर आ चुके हैं और लंबे समय से नेहा धूपिया के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी.