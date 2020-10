नेहा कक्कड़ की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी की Photos हुईं Viral, येलो साड़ी में यूं दिखा खूबसूरत अंदाज

#NehuPreet Ki Haldi Ceremony . They both are looking so cute together Couple : @nehakakkar @rohanpreetsingh . . Outfits : @shilpiahujaofficial Jewellery : @indiatrend @justpeachyindia Styled By : @ritzsony @styledose1 Make up: @vibhagusain Hair: @deepalid10 Photography: @deepikasdeepclicks . . Follow : @thehouseofbride . . #thehouseofbridestyle #nehakakkar #rohanpreetsingh #NehuDaVyah #haldiphotography #haldiceremony #haldi #mehandiceremony #bigfatindianwedding #punjabibrides #punjabiweddings #punjabidance #indianwedding #indiancouple #loveforever #elegantbride #nehupreetwedding #rohupreet #nehupreet #nehadavyah #singers #musicians #rockstars #bridalmehndi #bridalmehendi #henna #mehendi #Bollywood #trending

A post shared by the house of bride style (@thehouseofbride) on Oct 23, 2020 at 5:46am PDT