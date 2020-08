नेटफ्लिक्स इंडिया ने ट्विटर पर फैन्स से पूछा शरलॉक होम्स का विकल्प, तो यूं मिला जवाब

जब बात फिल्मों और सीरियल की आती है, तो भारतीय दर्शक विभिन्न प्रकार की शैलियों को पसंद करते हैं. लेकिन थ्रिलर, रहस्य और जासूसी कहानियां भारतीय दर्शकों को हमेशा से बेहद पसंद आती रही हैं. यही कारण है कि ब्योमकेश बक्शी और करमचंद जैसे चरित्र आज भी बहुत लोकप्रिय हैं. लेकिन चाहे देश हो या विदेश, अगर कोई सबसे लोकप्रिय जासूसी कैरेक्टर है, तो वह निस्संदेह सर आर्थर कॉनन डॉयल (Arthur Conal Doyle) द्वारा गढ़ा गया शरलॉक होम्स (Sherlock Holmes) ही रहा है. हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix) ने एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, "आपको एक जासूस को काम देना होता और शरलॉक आपके मामले को लेने से मना कर दे, तो आप किससे संपर्क करेंगे?"

If you had to hire a detective, who would you approach after Sherlock refuses to take your case?