Happy New Year Shayari: 'पिछला बरस तो खून रुला कर गुजर गया. क्या गुल खिलाएगा ये नया साल दोस्तो- पढ़ें चुनिंदा शायरी

New Year Shayari: नए साल पर उर्दू की चुनिंदा शायरी

New Year Shayari: फ़ारूक़ इंजीनियर का एक शेर है, ''इक अजनबी के हाथ में दे कर हमारा हाथ, लो साथ छोड़ने लगा आख़िर ये साल भी.' बस कुछ ऐसा ही मिजाज 2020 (Goodbye 2020) के जाने और 2021 (Welcome 2021) के स्वागत को लेकर भी कहा जा सकता है. 2020 में जहां कोरोना महामारी ने पूरे जमाने को दहशत में और घरों बंद रखा, वहीं 2021 (Happy New Year 2021) के शुभ और मुबारक होने की दुआ मांगी जा रही है. हम अब भी कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे हैं, और मुसीबत अब भी सिर में मंडरा रही है. ऐसे माहौल में नए साल की मुबारकबाद के साथ कुछ ऐसे शेर जो नए साल और नए साल (New Year Shayari) की बधाई दोनों को बखूबी बयान करते हैं. पढ़ें नए साल की शायरी....