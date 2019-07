नोरा फतेही के गाने 'साकी-साकी' को लेकर भड़की ये एक्ट्रेस, कह डाली ये बात

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) स्टारर फिल्म 'बटला हाउस (Batla House)' 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी. लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसके गाने 'साकी-साकी (Saki-Saki)' को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में 'बटला हाउस' के मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने 'साकी-साकी' का टीजर रिलीज किया था. ये गाना 2004 में आई फिल्म 'मुसाफिर' के सुपरहिट सॉन्ग 'साकी-साकी' का रीमेक है. दिलबर गर्ल नोरा फतेही (Nora Fatehi) इस गाने पर अपने डांस के जलवे दिखाती नजर आ रही हैं जबकि ये गाना असल में कोएना मित्रा (Koena Mitra) पर फिल्माया गया था. इस गाने के नए वर्जन को लेकर कोएना मित्रा का रिएक्शन आया है.

सलमान खान की एक फूंक ने कर दिया करिश्मा, बार-बार देखा जा रहा ये फनी VIDEO

My song from Musafir #Saaki Saaki" has been recreated.

Sunidhi, Suhwinder, Vishal, Shekhar combination was outstanding. Didn't like the new version, it's a mess! This song had crashed many blockbusters! Why batlahouse, why?

P. S: Nora is a stunner. Hope she saves our pride.