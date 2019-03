Notebook Review: सलमान खान के बैनर तले बनी फिल्म नोटबुक को समीक्षकों ने किया पसंद, दिए इतने स्टार

Notebook Review:सलमान खान प्रोडक्शन (Salman Khan Production) के बैनरतले बनी फिल्म 'नोटबुक' (Notebook) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के जरिए जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) और प्रनूतन (Pranutan) ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की है. सलमान खान की फिल्म होने की वजह से इसे लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखा जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने खूब सराहा था. फिल्म समीक्षकों ने नोटबुक (Notebook) को काफी पसंद किया है जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी.

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा है कि कॉफिडेंट और कमांडिंग.. सलमान खान ने जिन दो नए चेहरों को लॉन्च किया है उनके लिए यह शब्द उपयुक्त है. जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) और प्रनूतन (Pranutan) की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि फिल्म में दोनों फिल्म में अच्छे नजर आए हैं.

Confident and commanding... These words are apt for the two newcomers Salman Khan launches in #Notebook: Zaheer Iqbal and Pranutan Bahl... Filmed in the stunningly beautiful #Kashmir, #Notebook charms you with its simplistic plot and sensitive direction. pic.twitter.com/Quks20Xrwq — taran adarsh (@taran_adarsh) March 28, 2019

फिल्मकार गिरिश जौहर ने लिखा कि हवा में घुल गया रोमांस, शानदार विदेशी स्थान, खूबसूरत नजारे, बढ़िया म्यूजिक, अपने नजदीकी घरों में नोटबुक देखने जरूर जाएं.

बॉलीवुड एक्टर जैकी भगनानी ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि अभी-अभी नोटबुक देखी. क्या शानदार फिल्म बनाई गई है. फिल्म के राइटर नितिन कक्कड़ की तारीफ करते हुए जैकी ने लिखा कि तुमने एक बार फिर साबित कर दिया. फिल्म इंडस्ट्री में जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) और प्रनूतन (Pranutan) का स्वागत है.

सलमान खान की दोस्त लूलिया वंतूर ने भी फिल्म की तारीफ की है. उन्होंने जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal), प्रनूतन (Pranutan) पर नाज़ करते हुए लिखा कि दोनों ही बच्चे बहुत ही हुनरमंद हैं. नितिन कक्कड़ ने शानदार काम किया और विशाल मिश्रा ने फिल्म में दिल को छू लेने वाला म्यूजिक दिया है.

God has it's perfect timing. @iamzahero the day has come! I'm proud of u. U and @PranutanBahl are very talented and those sweet kids!???? @nitinkakkar beautiful work, @VishalMMishra has filled up the #notebook with touching music. goose bumps ❤️ @skfilmsofficial@cine1studiospic.twitter.com/Ixu4qoyTtx — Iulia Vantur (@IuliaVantur) March 28, 2019

जहीर के पिता अभिनेता सलमान खान (SaLman Khan) के अच्छे दोस्त हैं और यही कारण है कि जहीर फिल्म उद्योग के संपर्क में आये और अभिनय में उनकी रुचि का जन्म हुआ. जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) ने खुद को इस नई दुनिया के लिए तैयार कर लिया है और सही लुक पाने के लिए उन्हें कठिन सत्र से भी गुजरना पड़ा था. वर्ष 2007 से 2009 के बीच में स्थापित इस फिल्म के साथ जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) और प्रनूतन बहल अभिनय की दुनिया में शुरुआत कर रहे है.

