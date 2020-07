69 वर्ष के व्यक्ति ने किराए पर बोट लेकर रोजाना साफ की वेम्बनाड झील, बॉलीवुड एक्टर बोले- देशभक्ति का असली चेहरा

69 वर्ष के एनएस राजप्पन (NS Rajappan) पिछले छह सालों से एक मिशन पर हैं. घुटने से नीचे के पैक पैरेलाइज् होने के कारण वह चल नहीं सकते, लेकिन वह हाथों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. पिछले कुछ सालों से राजप्पन रोजना वेंबनाड झील और कुमारकोम की अन्य धाराओं से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते हैं. उनके इस काम को सलाम करते हुए एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. एनएस राजप्पन के जज्बे की तारीफ करते हुए रणदीप हुड्डा ने उन्हें देशभक्ति का असली चेहरा भी बताया है. एनएस राजप्पन से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

How does one show love for ones country? Maybe this is how .. love made visible in action, not only in words or social media .. salute to Rajappan ji the, face of real patriotism #JaiHind 🙏🏽 @AfrozShah1https://t.co/kbi5KHvThB