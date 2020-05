महबूबा मुफ्ती की 3 महीने तक बढ़ी हिरासत, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- शर्म की बात है...

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के विरुद्ध जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत उनकी हिरासत की मियाद मंगलवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई. बता दें, अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी में रखा गया है. महबूबा मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने तक बढ़ाए जाने को लेकर अब बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) का रिएक्शन आया है. ओनिर (Onir Twitter) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

What A Shame. Irrespective of if I agree to her politics or not , this is unfair ... This is how this govt treats its one time allies .

Mehbooba Mufti's Detention Under Public Safety Act Extended By 3 Months https://t.co/OsbD2Tdkvx via @ndtv