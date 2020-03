पीएम मोदी की 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर इस ऑस्कर विनर का आया रिएक्शन, बोले- हमें 'जनता कर्फ्यू' समझ नहीं आता...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 19 मार्च की रात आठ बजे कोरोनावायरस को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश दिया. इसमें पीएम मोदी ने देशवासियों से 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील की. उन्होंने जनता से कहा है कि इस दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी लोग अपने घरों में रहेंगे. फिल्मों सितारों से लेकर दिग्गज हस्तियां इस समय घरों में बंद हैं, और कोरोनावायरस (Coronivirus) को फैलने से रोकने की मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं. बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर अवॉर्ड (Oscar Winner) जीत चुके साउंड डिजाइनर रेसुल पूकुट्टी (Resul Pookutty) ने ट्वीट किया है. रेसुल पूकुट्टी ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के 'जनता कर्फ्यू' के फैसले पर अपना रिएक्शन कुछ इस तरह दिया है.

Dear #PMO Malayalees don't understand #JantaCurfew tell them there is #Hartal on Sunday... let them collect enough “beverages”!