हापुड़ की लड़कियों पर बनी फिल्म को मिला ऑस्कर, गांव में जश्न का माहौल, बांटी जा रही हैं मिठाइयां

भारत में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं पर आधारित फिल्म 'पीरियड : एंड ऑफ सेंटेंस' (Period: End of Sentence) ने 91वें एकेडमी पुरस्कार समारोह में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार हासिल किया है. फिल्म का निर्माण भारतीय फिल्मकार गुनीत मोंगा की सिखिया एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा किया गया है. 26 मिनट की फिल्म 'पीरियड : एंड ऑफ सेंटेंस' (Period: End of Sentence) उत्तरी भारत के हापुड़ की लड़कियों और महिलाओं और उनके गांव में पैड मशीन की स्थापना के ईद-गिर्द घूमती है. हापुड़ जिले के गांव काठीखेड़ा में रहने वाली स्नेह को लेकर बनाई गई फिल्म 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' (Period End of Sentence) को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर अवॉर्ड मिला है. इस फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड मिलने के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है. हापुड़ की रहने वाली स्नेहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी और अब उनके गांव में जश्न का माहौल है. लोग मिठाईयां बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं.

Hapur: Family of Sneha, one of the women appearing in 'Period. End of Sentence.' which won #Oscars for Best Documentary Short Subject celebrate in Kathikhera village. It's based on a group of women, including her, which led a revolution here against taboo surrounding menstruation pic.twitter.com/88Aaujjksy