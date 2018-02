Padmaavat Box Office Collection Day 23: दीपिका पादुकोण की अभी भी धूम, कमाई में तीसरे हफ्ते भी सुपरहिट

पिछले महीने रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पद्मावत' की तीन हफ्ते बाद भी शानदार कमाई जारी है. गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को लगातार अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. शुरुआत में चार राज्यों में रिलीज नहीं होने के बावजूद फिल्म ने देशभर से अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. इतना ही नहीं, तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी भी लोग फिल्म देखने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं. फिल्म ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने शुक्रवार शाम को किए एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि तीन हफ्ते के हिंदी, तमिल और तेलगु भाषा को मिलाकर कुल 267.75 करोड़ रुपए की घरेलु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.तरण के मुताबिक फिल्म ने पहले हफ्ते में 'पद्मावत' ने सबसे अधिक 166.50 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं दूसरे हफ्ते 69.50 करोड़ रुपए ही कमाई कर सकी. जबकि तीसरे हफ्ते 31 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में कामयाब रह सकी. फिलहाल तीनों हफ्तों को मिलाकर 'पद्मावत' ने 267.75 करोड़ कमा लिये. लेकिन अब यह टारगेट 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने को है. वीकेंड में अभी दो दिन बचे हुए हैं. उम्मीद है दो दिनों में फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल हो सकेगी.

#Padmaavat biz at a glance... Week 1: ₹ 166.50 cr Week 2: ₹ 69.50 cr Week 3: ₹ 31.75 cr Total: ₹ 267.75 cr India biz. Note: Includes all 3 versions - Hindi + Tamil + Telugu. SUPER-HIT.

#Padmaavat had an EXCELLENT Week 3... Partial holidays on weekdays gave a boost to its biz... [Week 3] Fri 3.50 cr, Sat 6.30 cr, Sun 8 cr, Mon 3.20 cr, Tue 3.75 cr, Wed 4.50 cr, Thu 2.50 cr. Total: ₹ 267.755 cr. India biz... Hindi + Tamil + Telugu.